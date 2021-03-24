У Києві локдаун може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт – Кличко

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"Сьогодні нам необхідно розірвати ланцюг захворюваності. Зупинити розповзання вірусу. Інакше – медична система не впорається з такою кількістю хворих! Практично всі сили в медичних закладах кинуті на допомогу пацієнтам з коронавірусом. А ще ж у нас чимало киян з іншими захворюваннями, яким теж потрібна допомога лікарів. Привозять пацієнтів і з невідкладними випадками. Давайте думати і про це! Якщо "ляже" медична система, хто нам допомагатиме, хто рятуватиме здоров’я і життя киян? Саме тому ми, не очікуючи рішень Уряду, запровадили з 20 березня до 9 квітня суворі карантинні обмеження в столиці. А вже з 23 березня їх запровадив і уряд, віднісши Київ до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Відповідно – в місті діють усі обмеження "червоної" зони", – сказав мер столиці.

Деталі

Разом з тим він наголосив, що столична влада не зупинила роботу громадського транспорту в місті.

"Ми добилися того, щоб під заборону не потрапив громадський транспорт. Він у столиці працює – за визначеним регламентом і з дотриманням норм безпеки. З наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу. І тут би я хотів наголосити! Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах. Для киян, які працюють у сферах життєзабезпечення міста! Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу", – наголосив мер Києва.

Кличко пояснив, що рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці.

Також він наголосив, якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці.

"Але ми всі пам’ятаємо, яке обурення викликало таке рішення рік тому. Коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками. І також нагадаю, що, за обмеженнями "червоної" зони, установи, заклади, підприємства некритичних сфер повинні перевести співробітників на дистанційну роботу", – підкреслив Кличко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, але буде суворе дотримання карантинних заходів - він курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.



