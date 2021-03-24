В Киеве локдаун может стать еще жестче из-за переполненного транспорта - Кличко

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"Сегодня нам необходимо разорвать цепь заболеваемости. Остановить расползание вируса. Иначе - медицинская система не справится с таким количеством больных! Практически все силы в медицинских учреждениях брошены на помощь пациентам с коронавирусом. А еще у нас немало киевлян с другими заболеваниями, которым тоже нужна помощь врачей. Привозят пациентов и с неотложными случаями. Давайте думать и об этом! Если "ляжет" медицинская система, кто будет нам помогать, кто будет спасать здоровье и жизни киевлян? Именно поэтому мы, не дожидаясь решений правительства, ввели с 20 марта по 9 апреля строгие карантинные ограничения в столице. А уже с 23 марта их ввело и правительство, отнеся Киев к "красной" зоне эпидемиологической опасности. Соответственно - в городе действуют все ограничения "красной" зоны", - сказал мэр столицы.

Детали

Вместе с тем он отметил, что столичные власти не остановили работу общественного транспорта в городе.

"Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в столице работает - по определенному регламенту и с соблюдением норм безопасности. С наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. И здесь бы я хотел подчеркнуть! Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города! Толпы в транспорте - это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко объяснил, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важных предприятиях столицы.

Также он подчеркнул, если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице.

"Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам. И также напомню, что, по ограничениям "красной" зоны, учреждения, организации, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу", - подчеркнул Кличко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что столица не будет останавливать работу общественного транспорта, но будет строгое соблюдение карантинных мероприятий - он будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.



