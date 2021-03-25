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Можлива зупинка роботи маршруток у Києві: в асоціації перевізників заявили, що міська влада не йде на контакт

Можлива зупинка роботи маршруток у Києві: в асоціації перевізників заявили, що міська влада не йде на контакт

Київ • УНН

 • 30236 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Від Київської міської державної адміністрації ніяких офіційних пропозицій щодо обговорення проблеми роботи маршруток у Києві під час карантинних обмежень не надходило. Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну. Про це журналісту УНН розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Цитата

“Окрім того, що Віталій Кличко заявив, що ми приватні перевізники і ми маємо право самі вирішувати працювати чи ні...Ніяких офіційних пропозицій обговорити цю ситуацію не надходило. Ми звернулися до КМДА й наголошували, що ми не зможемо возити по такій кількості (11 людей - ред.) без їхньої допомоги. Департамент транспорту та інфраструктури взагалі самоусунувся...Ніхто не пробує вийти на якийсь контакт, ні організувати якісь зустрічі, наради з цього приводу, абсолютно ніякої реакції”, - розповів Мойсеєнко.

Деталі

Він зазначив, що Асоціації перевізників Києва та Київської області зверталася до КМДА ще в період першого карантину.

“Зверталися та казали, що ми зазнали значних збитків, пропонували розробити якісь програми, розглянути можливість компенсації та інші механізми, які нам би дозволили хоча б частково покрити ці збитки. Такий самий лист був написаний в понеділок та відправлений в КМДА також щодо 50% від сидячих місць, але реакції немає”, — сказав Мойсеєнко.

За його словами, перевізники озвучували, що без допомоги КМДА не зможуть до 9 квітня виконувати ці перевезення.

“Тому що одна сторона медалі це шалені фінансові збитки від того, що ми перевозимо всього 11 пасажирів, а з іншого боку постійні конфліктні ситуації між пасажирами, які не хочуть дотримуватися карантинних обмежень та водіями....Ми залишились сам на сам з нашою проблемою і Київська міська влада нас поки що не чує”, — сказав Мойсеєнко.

Тому Мойсеєнко зазначив, що Асоціації перевізників планує ініціювати зупинку роботи маршруток в Києві у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, наразі в Києві проводять масові рейди для виявлення в маршрутках стоячих пасажирів.

“Ми не можемо обмежувати кількість пасажирів, тобто без працівників поліції водії не взмозі виштовхувати зайвих пасажирів з салону. Вчора вже було багато конфліктів, коли й лізли в бійку до водіїв, розбили на двох дверях скло. Водій не в силах виштовхати пасажирів з салону. Є нормальні люди, яким зробили зауваження й вони вийшли, а є люди, яким байдуже на обмеження тому що вони запізнюються на роботу”, — розповів Мойсеєнко.

Мойсеєнко додав, що якщо в автобусі більше 11 пасажирів, то складають протокол на водіїв маршруток, а це 17 тис. грн штрафу. Наприклад, за вчора було складено близько 100 протоколів.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток.

Також в КМДА повідомили, що в столиці на маршрутах працює 1131 одиниця громадського транспорту.

Раніше Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися встановлені обмеження в громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати жорсткішим. Не виключено, що міській владі та уряду доведеться ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, але буде суворе дотримання карантинних заходів — він курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.

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