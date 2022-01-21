Можете рассчитывать на нашу поддержку: глава Комитета ЕС по политике и безопасности встретилась с украинским послом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Брюсселе 24 января пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В преддверии встречи посол Украины в ЕС встретился с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Совета ЕС.
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“Министры иностранных дел встречаются в понедельник, 24 января”, — говориться в сообщении.
Детали
Отмечается, что министры иностранных дел обсудят текущие дела и обменяются мнениями о последних событиях и быстром развитии внешних отношений, в том числе в Мали и Судане .
Затем Совет проведет обмен мнениями о ситуации с безопасностью в Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к министрам посредством видеотелеконференции для неформального обсуждения этого вопроса.
Наконец, Совет рассмотрит последние события в Ливии в свете переноса общенациональных политических выборов и в Сирии, в частности, в отношении стратегии ЕС по урегулированию конфликта для сирийского народа.
Кроме того, Всеволод Ченцов сообщил, что встретился с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк.
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“Было приятно познакомиться с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк в преддверии встречи Совета ЕС в понедельник. Благодарен ЕС за решительную приверженность к увеличению поддержки укрепления безопасности и обороноспособности Украины”, — написал Ченцов.
Дельфина Пронк поблагодарила Ченцова за встречу на своей странице в Twitter.
“Спасибо послу Ченцову за нашу встречу. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку суверенитета, автономии и территориальной целостности Украины. Вместе с партнерами ЕС работает над повышением украинской устойчивости”, — отметила она.
Дополнение
Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают “масштабные последствия” и “серьезную цену” для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины.