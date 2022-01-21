Можете рассчитывать на нашу поддержку: глава Комитета ЕС по политике и безопасности встретилась с украинским послом

КИЕВ. 21 января. УНН. В Брюсселе 24 января пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В преддверии встречи посол Украины в ЕС встретился с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Совета ЕС.