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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Можете розраховувати на нашу підтримку: голова Комітету ЄС з питань політики та безпеки зустрілася з українським послом

Можете розраховувати на нашу підтримку: голова Комітету ЄС з питань політики та безпеки зустрілася з українським послом

Київ • УНН

 • 18890 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Брюсселі 24 січня пройде засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Напередодні зустрічі посол України в ЄС зустрівся з Головою Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіною Пронк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ради ЄС.

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"Міністри закордонних справ зустрічаються в понеділок, 24 січня", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що міністри закордонних справ обговорять поточні справи і обміняються думками про останні події і швидкий розвиток зовнішніх відносин, у тому числі в Малі і Судані.

Потім Рада проведе обмін думками про ситуацію з безпекою в Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до міністрів за допомогою відеотелеконференції для неформального обговорення цього питання.

Нарешті, Рада розгляне останні події в Лівії у світлі перенесення загальнонаціональних політичних виборів і в Сирії, зокрема, щодо стратегії ЄС щодо врегулювання конфлікту для сирійського народу.

Крім того, Всеволод Ченцов повідомив, що зустрівся з Головою Комітету ЄС з політики і безпеки Дельфіною Пронк.

Цитата

“Було приємно познайомитися з Головою Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіною Пронк напередодні зустрічі Ради ЄС у понеділок. Вдячний ЄС за рішучу прихильність до збільшення підтримки зміцнення безпеки і обороноздатності України", — написав Ченцов.

Дельфіна Пронк подякувала Ченцову за зустріч на своїй сторінці в Twitter.

"Спасибі послу Ченцову за нашу зустріч. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку суверенітету, автономії та територіальної цілісності України. Разом з партнерами ЄС працює над підвищенням української стійкості", — зазначила вона.

Доповнення

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі в понеділок затвердять рішення, в якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії в разі будь-якої подальшої агресії проти України.

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