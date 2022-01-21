Можете розраховувати на нашу підтримку: голова Комітету ЄС з питань політики та безпеки зустрілася з українським послом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Брюсселі 24 січня пройде засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Напередодні зустрічі посол України в ЄС зустрівся з Головою Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіною Пронк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ради ЄС.
Цитата
"Міністри закордонних справ зустрічаються в понеділок, 24 січня", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Відзначається, що міністри закордонних справ обговорять поточні справи і обміняються думками про останні події і швидкий розвиток зовнішніх відносин, у тому числі в Малі і Судані.
Потім Рада проведе обмін думками про ситуацію з безпекою в Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до міністрів за допомогою відеотелеконференції для неформального обговорення цього питання.
Нарешті, Рада розгляне останні події в Лівії у світлі перенесення загальнонаціональних політичних виборів і в Сирії, зокрема, щодо стратегії ЄС щодо врегулювання конфлікту для сирійського народу.
Крім того, Всеволод Ченцов повідомив, що зустрівся з Головою Комітету ЄС з політики і безпеки Дельфіною Пронк.
Цитата
“Було приємно познайомитися з Головою Комітету ЄС з політики та безпеки Дельфіною Пронк напередодні зустрічі Ради ЄС у понеділок. Вдячний ЄС за рішучу прихильність до збільшення підтримки зміцнення безпеки і обороноздатності України", — написав Ченцов.
Дельфіна Пронк подякувала Ченцову за зустріч на своїй сторінці в Twitter.
"Спасибі послу Ченцову за нашу зустріч. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку суверенітету, автономії та територіальної цілісності України. Разом з партнерами ЄС працює над підвищенням української стійкості", — зазначила вона.
Доповнення
Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі в понеділок затвердять рішення, в якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії в разі будь-якої подальшої агресії проти України.