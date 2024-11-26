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Может стать сюрпризом: эксперт дал прогноз цен на топливо в декабре

Может стать сюрпризом: эксперт дал прогноз цен на топливо в декабре

Киев  •  УНН

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Директор «А-95» Сергей Куюн прогнозирует снижение цен на топливо в декабре из-за сезонных факторов и предпраздничных акций. Эксперт высказался относительно прогноза НБУ о подорожании топлива в 2024-2025 годах.

В декабре цены на топливо могут даже приятно удивить в плане снижения, а не повышения, высказал мнение эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире КИЕВ24, пишет УНН.

Детали

"Декабрь - последний месяц активного потребления перед зимой, январь и февраль - обычно, как говорится, мертвые месяцы, и декабрь еще такой, более живой, поэтому обычно цены там всегда падают из-за того, что куча различных акций, куча попыток продать перед праздниками и так далее... Поэтому, я думаю, что даже все же будут приятные сюрпризы в плане снижения цен, а не их повышения", - сказал Куюн.

НБУ ранее указывал, что подорожание топлива существенно замедлилось - до 6.0% г/г в сентябре (с 25,5% г/г в июне), и не исключал, что рост цен на топливо в Украине может ускориться до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 год будет находиться на высоком уровне.

"Я не вижу, почему сегодня топливо должно подорожать на 5 грн за литр. Это нефть должна стоить 90 долл. за баррель, а не 75, как сегодня, или еще что-то должно случиться. Может, Нацбанк знает, что у нас валюта улетит на 10%, тогда да, я согласен. Но вот откуда такие выводы, ну, честно говоря, иногда просто удивляюсь", - отметил эксперт.

По словам эксперта, "обычно у нас все наоборот".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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