Может быть последним: в США планируют предоставить еще один пакет помощи Украине в этом году

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Соединенные Штаты Америки планируют предоставить пакет помощи Украине в конце декабря, но он может быть последним. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Джон Кирби, США планируют предоставить еще один пакет помощи Украине в конце декабря, но он может быть последним, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

Пентагон также предупредил, что до 30 декабря у него закончатся деньги на замену оружия, которое Вашингтон передал Украине. Сейчас Минобороны США тратит последние 1,07 млрд долларов на закупку нового вооружения.

Напомним,

До 30 декабря 2023 года у Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, которое Вашингтон передал Украине.