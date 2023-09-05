Минздрав заявил о фиксации случаев кори в Украине: напомнил о защите

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"В Украине зарегистрировано несколько случаев кори – опасного и высокозаразного инфекционного заболевания", - отметили в Минздраве.

Детали

Специфического лечения от кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация, отметили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что для защиты от кори достаточно двух доз вакцины КПК, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).

Невакцинированным взрослым нужно получить как минимум одну, оптимально – две прививки с интервалом минимум в месяц, указали в министерстве. "При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана", - отметили в ведомстве.

Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет является бесплатной. Невакцинированные взрослые также могут защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину им придется заплатить.

Дополнение

Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, а также к инвалидности и смерти. Инфекция, отметили в Минздраве, является чрезвычайно заразной – из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболеют. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые.