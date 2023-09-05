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МОЗ заявило про фіксацію випадків кору в Україні: нагадало про захист

МОЗ заявило про фіксацію випадків кору в Україні: нагадало про захист

Київ • УНН

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КИЇВ.5 вересня. УНН. В Україні зафіксували кілька випадків кору, повідомили у МОЗ у вівторок, пише УНН.

Цитата

"В Україні зареєстровано кілька випадків кору – небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання", - зазначили у МОЗ.

Деталі

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація, зазначили у міністерстві.

У МОЗ нагадали, що для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць, вказали у міністерстві. "При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана", - зазначили у відомстві.

Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною. Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину їм доведеться заплатити.

Доповнення

Кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, а також до інвалідності та смерті. Інфекція, зазначили у МОЗ, є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі.

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