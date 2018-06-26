Минздрав: сейчас в Украине 346 тыс. человек употребляют инъекционные наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сейчас в Украине насчитывается 346 000 лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Ирина Иванчук, передает УНН.
"На сегодня по оценочными данными в Украине насчитывается 346 000 лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно. Это опиоиды или стимуляторы. Большинство лиц - это лица трудоспособного возраста, часть которых имеет уже признаки наркотической зависимости", - сообщила Придатко.
Как повидомялв УНН, в Херсонской области разоблачили 44-летнего мужчину, который выращивал на приусадебном участке элитные сорта конопли. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.