Минздрав: сейчас в Украине 346 тыс. человек употребляют инъекционные наркотики

"На сегодня по оценочными данными в Украине насчитывается 346 000 лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно. Это опиоиды или стимуляторы. Большинство лиц - это лица трудоспособного возраста, часть которых имеет уже признаки наркотической зависимости", - сообщила Придатко.



Как повидомялв УНН, в Херсонской области разоблачили 44-летнего мужчину, который выращивал на приусадебном участке элитные сорта конопли. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.