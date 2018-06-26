МОЗ: зараз в Україні 346 тисяч осіб вживають ін'єкційні наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Наразі в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають ін’єкційні наркотики. Про це на прес-конференції повідомила представник державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Ірина Іванчук, передає УНН.
"На сьогодні за оцінювальними даними в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають наркотичні речовини ін'єкційно. Це опіоїди або стимулятори. Більшість осіб – це особи працездатного віку, частина яких має вже ознаки наркотичної залежності", - повідомила Придатко.
Як повідомялв УНН, у Херсонській області викрили 44-річного чоловіка, який вирощував на присадибній ділянці елітні сорти конопель. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.