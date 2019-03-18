МОЗ установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

"Мы постоянно мониторим, как политика Нацперечня реализуется по всей Украине. Мы видим как положительные, так и отдельные негативные тенденции. Объемы закупок жизненно необходимых лекарств в медучреждениях растут. Соответственно, снижаются и расходы из карманов пациентов. Из негатива - на некоторые лекарственные средства с Нацперечня фармпроизводители необоснованно завышают цены. Таким образом, очевидно, что эта ситуация требует регулирования государством цен на такие препараты", - отметили в Минздраве.

В Национальном перечне есть очень популярные препараты. Их около 60 из 427 и они, в денежном выражении, составляют около 80% от общего объема закупок в регионах. Эксперты убеждены, что введение регулирования именно эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств из Нацперечня и вне его. Таким образом, пациенты получат еще больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

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В Министерстве отметили, что цены на 23 действующих вещества уже регулируются через правительственную программу "Доступные лекарства". Для еще 30 препаратов МОЗ Украины планирует уже в этом году ввести ценовое регулирование по модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарства в 5 соседних странах: Польша, Словакия, Венгрия, Чехия и Латвия).

Ограничение цен на лекарственные средства будет действовать на закупки лекарств учреждениями здравоохранения за бюджетные средства. Модель внешнего реферирования будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляют более чем 5 млн грн.

"В отличие от модели реферирования, которая применяется для установления предельной цены в программе "Доступные лекарства", предельная цена на лекарства из Нацперечня будет устанавливаться на основе средней (медианной) цены трех наименьших значений из пяти стран, в которых специалисты будут сравнивать такие цены" , - отметили в Минздраве.

Также дополнительно будет применяться понижающий коэффициент 0,8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине. Такая методика рекомендована ВОЗ для стран, имеющих уровень доходов граждан ниже, чем в странах, которые берутся для сравнения цен.

Напомним, в Украине возрастет количество лекарств по рецептам.