МОЗ установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79375 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 177084 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142517 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206499 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252114 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213107 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246083 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208231 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487523 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241322 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4м/с
78%
Популярные новости

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16549 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17555 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16168 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14666 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14155 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264599 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240924 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326381 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487523 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579081 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32761 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206499 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79219 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75728 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81264 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

МОЗ установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

Киев • УНН

 • 15553 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине для лекарственных средств с Нацперечня, которые чаще всего принимают украинцы, МОЗ установит предельные цены. Максимально допустимая стоимость будет зависеть от цен на действующее вещество в соседних странах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает УНН.

МОЗ установит предельные цены на лекарства из Нацперечня

"Мы постоянно мониторим, как политика Нацперечня реализуется по всей Украине. Мы видим как положительные, так и отдельные негативные тенденции. Объемы закупок жизненно необходимых лекарств в медучреждениях растут. Соответственно, снижаются и расходы из карманов пациентов. Из негатива - на некоторые лекарственные средства с Нацперечня фармпроизводители необоснованно завышают цены. Таким образом, очевидно, что эта ситуация требует регулирования государством цен на такие препараты", - отметили в Минздраве.

В Национальном перечне есть очень популярные препараты. Их около 60 из 427 и они, в денежном выражении, составляют около 80% от общего объема закупок в регионах. Эксперты убеждены, что введение регулирования именно эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств из Нацперечня и вне его. Таким образом, пациенты получат еще больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аптечные сети повышают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями

В Министерстве отметили, что цены на 23 действующих вещества уже регулируются через правительственную программу "Доступные лекарства". Для еще 30 препаратов МОЗ Украины планирует уже в этом году ввести ценовое регулирование по модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарства в 5 соседних странах: Польша, Словакия, Венгрия, Чехия и Латвия).

Ограничение цен на лекарственные средства будет действовать на закупки лекарств учреждениями здравоохранения за бюджетные средства. Модель внешнего реферирования будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляют более чем 5 млн грн.

"В отличие от модели реферирования, которая применяется для установления предельной цены в программе "Доступные лекарства", предельная цена на лекарства из Нацперечня будет устанавливаться на основе средней (медианной) цены трех наименьших значений из пяти стран, в которых специалисты будут сравнивать такие цены" , - отметили в Минздраве.

Также дополнительно будет применяться понижающий коэффициент 0,8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине. Такая методика рекомендована ВОЗ для стран, имеющих уровень доходов граждан ниже, чем в странах, которые берутся для сравнения цен.

Напомним, в Украине возрастет количество лекарств по рецептам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаЗдоровье
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,585.21