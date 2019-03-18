МОЗ встановить граничні ціни на ліки з Нацпереліку

"Ми постійно моніторимо, як політика Нацпереліку реалізується по всій Україні. Ми бачимо як позитивні, так і окремі негативні тенденції. Обсяги закупівель життєво необхідних ліків в медзакладах зростають. Відповідно, знижуються і витрати з кишень пацієнтів. З негативу – на деякі лікарські засоби з Нацпереліку фармвиробники необґрунтовано завищують ціни. Отже, очевидно, що ця ситуація потребує регулювання державою цін на такі препарати",- зазначили у МОЗ.

У Національному переліку є дуже популярні препарати. Їх близько 60 з 427 і вони, в грошовому вимірі, становлять близько 80% від загального обсягу закупівель в регіонах. Експерти переконані, що запровадження регулювання саме на ці препарати дозволить медзакладам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку та поза ним. Таким чином, пацієнти отримають ще більше безоплатних ліків під час лікування в стаціонарі.

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У Міністерстві зазначили, що ціни на 23 діючі речовини вже регулюються через урядову програму "Доступні ліки". Для ще 30 препаратів МОЗ України планує вже в цьому році запровадити цінове регулювання за моделлю референтного ціноутворення (порівняння цін на ліки в 5 сусідніх країнах: Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія).

Обмеження цін на лікарські засоби буде діяти на закупівлі ліків закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти. Модель зовнішнього реферування застосовуватиметься для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяг продажів за рік становлять більше ніж 5 млн грн.

"На відміну від моделі реферування, що застосовується для встановлення граничної ціни в програмі "Доступні ліки", гранична ціна на ліки з Нацпереліку встановлюватиметься на основі середньої (медіанної) ціни трьох найменших значень з п’яти країн, в яких фахівці порівнюватимуть такі ціни", - зазначили у МОЗ.

Також додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0.8 для корекції ціни на рівень доходу і платоспроможності в Україні. Така методика рекомендована ВООЗ для країн, що мають нижчий рівень доходів громадян, ніж у країнах, які беруться для порівняння цін.

Нагадаємо, в Україні зросте кількість ліків за рецептами.