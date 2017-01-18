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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МОЗ отказался предоставить ВРУ договоры закупок с международными организациями - О.Богомолец

МОЗ отказался предоставить ВРУ договоры закупок с международными организациями - О.Богомолец

Киев • УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Министерстве здравоохранения на запрос комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения отказались предоставить договоры, подписанные с международными организациями на закупку лекарств. Об этом сегодня во заседания комитета сообщила народный депутат Ольга Богомолец, передает корреспондент УНН.

"Мы абсолютно не согласны с отказом МЗ предоставить комитету как контролирующему органу копии договоров о международных закупках. На сегодняшний день существуют две правды: правда международных организаций и правда украинских реалий по международным закупкам, но мы можем двигаться только в правовом поле.

То есть, МЗ отказало ВР в передаче договоров с организациями о закупках. Мы продолжаем требовать эту документацию", - сказала она.

Напомним, У.Супрун со своими заместителя пошла с заседание профильного комитета ВРУ.

Также напомним, У.Супрун не извинилась перед онкобольными детьми, которые ждали лекарства более трех месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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