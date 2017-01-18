МОЗ отказался предоставить ВРУ договоры закупок с международными организациями - О.Богомолец

"Мы абсолютно не согласны с отказом МЗ предоставить комитету как контролирующему органу копии договоров о международных закупках. На сегодняшний день существуют две правды: правда международных организаций и правда украинских реалий по международным закупкам, но мы можем двигаться только в правовом поле.

То есть, МЗ отказало ВР в передаче договоров с организациями о закупках. Мы продолжаем требовать эту документацию", - сказала она.

Напомним, У.Супрун со своими заместителя пошла с заседание профильного комитета ВРУ.

Также напомним, У.Супрун не извинилась перед онкобольными детьми, которые ждали лекарства более трех месяцев.