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МОЗ відмовився надати ВРУ договори закупівель з міжнародними організаціями - О.Богомолець

МОЗ відмовився надати ВРУ договори закупівель з міжнародними організаціями - О.Богомолець

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я на запит комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я відмовилися надати договори, що підписані з міжнародними організаціями на закупівлю ліків. Про це сьогодні під засідання комітету повідомила народний депутат Ольга Богомолець, передає кореспондент УНН.

“Ми абсолютно не погоджуємось із відмовою МОЗ надати комітету як контролюючому органу копії договорів про міжнародні закупівлі. На сьогоднішній день існують дві правди: правда міжнародних організацій і правда українських реалій щодо міжнародних закупівель, але ми можемо рухатись тільки в правовому полі.

Тобто, МОЗ відмовило ВР в передачі договорів з міжнародними організаціями про закупівлі. Ми продовжуємо вимагати цю документацію”, - сказала вона.

Нагадаємо, У.Супрун зі своїми заступника пішла із засідання профільного комітету ВРУ.

Також нагадаємо, У.Супрун не вибачилася перед онкохворими дітьми, які чекали на ліки понад три місяці.

Українські Національні Новини

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