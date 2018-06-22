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Минздрав просит Crown Agents не покупать российские тест-системы для Украины

Минздрав просит Crown Agents не покупать российские тест-системы для Украины

Киев  •  УНН

 • 21812 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Минздрав считает недопустимым спонсировать страну-агрессора в любой способ, а потому просит международную организацию Crown Agents не покупать за средства украинского бюджета российские тест-системы у ООО "Диагностические системы Украины". Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.

Так, в Минздраве заверили, что на сегодня никаких перечислений средств по тендеру Crown Agents в адрес ООО "Диагностические системы Украины" не осуществлялось.

"Минздрав Украины считает недопустимым спонсировать страну-агрессора в любой способ. Поэтому, поскольку оказалось, что бенефициаром ООО "Диагностические системы Украины" является гражданин Российской Федерации, Министерство обратилось в Crown Agents с просьбой перейти в этом тендере к другому поставщику", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добро на поставку тест-систем от российской "дочки" в Украине дал Минздрав  

Напомним, накануне стало известно, что Crown Agents акцептовало предложение ООО "Диагностические системы Украины" на поставку в Украину тест-систем для проверки донорской крови. Общая сумма тендера составляет около 120 тыс. долларов.

Также напомним, что по словам экс-директора ООО "Диагностические системы Украины" Олега Шкурдая, указанная компания, несмотря на киевскую регистрацию, не производит тест-системы в Украине, а завозит их из России. Для маскировки товара под украинский на тест-системах размещают этикетки на украинском языке поверх российских.

Отметим, что конечным бенефициаром ООО "Диагностические системы Украины" является гражданин РФ - Анатолий Бурков. Директор фирмы - сын Буркова - Константин - тоже гражданин РФ.

Добавим, что украинские больницы за последние 2 года приобрели российских тест-систем в ООО "Диагностические системы Украины" (по итогам тендеров) как минимум на полмиллиона гривен.

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