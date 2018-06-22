МОЗ просить Crown Agents не купувати російські тест-системи для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. МОЗ вважає неприпустимим спонсорувати країну-агресора у будь-який спосіб, а тому просить міжнародну організацію Crown Agents не купувати за кошти українського бюджету російські тест-системи у ТОВ “Діагностичні системи України”. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає УНН.
Так, у МОЗ запевнили, що станом на сьогодні жодних перерахувань коштів за тендером Crown Agents на адресу ТОВ “Діагностичні системи України” не здійснювалося.
“МОЗ України вважає неприпустимим спонсорувати країну-агресора у будь-який спосіб. Тому, оскільки виявилося, що бенефіціаром ТОВ "Діагностичні системи України" є громадянин Російської Федерації, Міністерство звернулося до Crown Agents з проханням перейти у цьому тендері до іншого постачальника”, — йдеться у заяві.
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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Crown Agents акцептувало пропозицію ТОВ “Діагностичні системи України” на постачання в Україну тест-систем для перевірки донорської крові. Загальна сума тендеру становить близько 120 тис. доларів.
Також нагадаємо, що за словами екс-директора ТОВ “Діагностичні системи України” Олега Шкурдая, вказана компанія, попри київську реєстрацію, не виробляє тест-системи в Україні, а завозить їх із Росії. Задля маскування товару під український на тест-системах розміщують україномовні етикетки поверх російськомовних.
Зауважимо, що кінцевим бенефіціаром ТОВ “Діагностичні системи України” є громадянин РФ — Анатолій Бурков. Директор фірми — син Буркова — Костянтин — теж громадянин РФ.
Додамо, що українські лікарні за останні 2 роки придбали російських тест-систем у ТОВ “Діагностичні системи України” (за підсумками тендерів) щонайменше на півмільйона гривень.