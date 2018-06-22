МОЗ просить Crown Agents не купувати російські тест-системи для України

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 65720 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 132380 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 113806 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 149957 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 115523 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 124990 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 164608 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190546 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 304048 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167542 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
65 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 37547 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 35558 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 34675 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 39195 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 32501 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 32507 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 26704 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 149975 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 173741 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 304063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 39342 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 56618 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 60688 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58513 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 72649 перегляди
Актуальне
МОЗ просить Crown Agents не купувати російські тест-системи для України

МОЗ просить Crown Agents не купувати російські тест-системи для України

Київ • УНН

 • 21837 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. МОЗ вважає неприпустимим спонсорувати країну-агресора у будь-який спосіб, а тому просить міжнародну організацію Crown Agents не купувати за кошти українського бюджету російські тест-системи у ТОВ “Діагностичні системи України”. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає УНН.

Так, у МОЗ запевнили, що станом на сьогодні жодних перерахувань коштів за тендером Crown Agents на адресу ТОВ “Діагностичні системи України” не здійснювалося.

“МОЗ України вважає неприпустимим спонсорувати країну-агресора у будь-який спосіб. Тому, оскільки виявилося, що бенефіціаром ТОВ "Діагностичні системи України" є громадянин Російської Федерації, Міністерство звернулося до Crown Agents з проханням перейти у цьому тендері до іншого постачальника”, — йдеться у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Добро на поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну дав МОЗ 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Crown Agents акцептувало пропозицію ТОВ “Діагностичні системи України” на постачання в Україну тест-систем для перевірки донорської крові. Загальна сума тендеру становить близько 120 тис. доларів.

Також нагадаємо, що за словами екс-директора ТОВ “Діагностичні системи України” Олега Шкурдая, вказана компанія, попри київську реєстрацію, не виробляє тест-системи в Україні, а завозить їх із Росії. Задля маскування товару під український на тест-системах розміщують україномовні етикетки поверх російськомовних. 

Зауважимо, що кінцевим бенефіціаром ТОВ “Діагностичні системи України” є громадянин РФ — Анатолій Бурков. Директор фірми — син Буркова — Костянтин — теж громадянин РФ.

Додамо, що українські лікарні за останні 2 роки придбали російських тест-систем у ТОВ “Діагностичні системи України” (за підсумками тендерів) щонайменше на півмільйона гривень

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05