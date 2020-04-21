Минздрав получил 1,4 тыс. упаковок лекарств, используемых в лечении COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство здравоохранения получило 1400 упаковок гидроксихлорохина, который будет распределен по регионам. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В субботу Минздрав получил еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в наши регионы, и будет находиться в больницах", - сказал Степанов.
Напомним, сейчас для симптоматического лечения больных COVID-19 используют "Плаквенил". В Минздраве заверили, что перебоев с ним не будет.
Добавим, по данным Минздрава, препараты с действующим веществом гидроксихлорохин используются для лечения больных COVID-19 в США, Японии, Германии и других западных странах с развитой медициной.