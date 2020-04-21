МОЗ отримало 1,4 тис. упаковок ліків, які використовують у лікуванні COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я отримало 1400 упаковок гідроксихлорохіну, який буде розприділений по регіонах. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“В суботу МОЗ отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписаний відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлений до наших регіонів, і буде знаходитися в лікарнях", - сказав Степанов.
Нагадаємо, наразі для симптоматичного лікування хворих на COVID-19 використовують "Плаквеніл". У МОЗ запевнили, що перебоїв з ним не буде.
Додамо, за даними МОЗ, препарати з діючою речовиною гідроксихлорохін використовуються для лікування хворих на COVID-19 у США, Японії, Німеччині та інших західних країнах із розвиненою медициною.