МОЗ обновило карантинные зоны: Киев оказался в желтой, а семь областей в - красной зоне

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине до сих пор нет ни одной области которая отвечала бы зеленому уровню эпидбезопасности. Согласно обновлениям Министерства здравоохранения пока большинство областей все еще в оранжевой или красной зоне, пишет УНН.