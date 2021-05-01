МОЗ обновило карантинные зоны: Киев оказался в желтой, а семь областей в - красной зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине до сих пор нет ни одной области которая отвечала бы зеленому уровню эпидбезопасности. Согласно обновлениям Министерства здравоохранения пока большинство областей все еще в оранжевой или красной зоне, пишет УНН.
Детали
В желтой зоне, согласно обновленным показателям, оказались Киев и 9 областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
В оранжевой зоне сейчас находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В красной зоне находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Напомним
21 апреля правительство продолжило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавируса. В стране действует адаптивный карантин, которой предусматривает разделение на зоны с определенными ограничения в соответствии с эпидситуацией.
Желтый уровень фактически является базовым - это означает распространение на территории коронавируса или гриппа и ОРВИ.
Оранжевый - свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Регион попадает в него в случае превышения хотя бы одного из установленных правительством показателей, в частности, количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60 или коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 ) - более 20%.
Если же на уровне региона в течение трех или более дней наблюдается превышение двух или более показателей, то регион может быть переведен в красную зону.