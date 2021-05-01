МОЗ оновило карантинні зони: Київ опинився у жовтій, а сім областей у – червоній зоні

Деталі

У жовтій зоні, згідно з оновленими показниками, опинилися Київ та 9 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

У помаранчевій зоні наразі перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У червоній зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо

21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. В країні діє адаптивний карантин, якій передбачає поділ на зони з певними обмеження відповідно до епідситуації.

Жовтий рівень фактично є базовим – це означає поширення на території коронавірусу або ж грипу та ГРВІ.

Помаранчевий – свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Регіон потрапляє до нього у випадку перевищення хочаб одного зі встановленних урядом показників, зокрема, кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60 чи коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%.

Якщо ж на рівні регіону протягом трьох або більше днів спостерігається перевищення двох або більше показників, то регіон може бути переведений у червону зону.