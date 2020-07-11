МЗ: к ослаблению карантина не готовы 6 областей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По состоянию на 11 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 6 регионов Украины, Киев уже шестой день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская области.
Так, “выпала” из списка Харьковская область. Данные по АР Крым и городу Севастополь отсутствуют.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболевания COVID-19.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.