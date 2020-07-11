У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 119, Закарпатській області — 108, а також місті Київ — 125”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.