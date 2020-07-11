В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболевания COVID-19

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КИИВ.11 июля. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Закарпатской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области — 119, Закарпатской области — 108, а также городе Киев — 125”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.

Украинские Национальные Новости

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