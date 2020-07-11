МОЗ: до послаблення карантину не готові 6 областей

За даними МОЗ на сьогоднішній день до послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.

Так, “випала” зі списку Харківська область. Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.