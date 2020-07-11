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Языковой омбудсмен ожидает от Кабмина утверждения программы развития украинского языка

Языковой омбудсмен ожидает от Кабмина утверждения программы развития украинского языка

Киев  •  УНН

 • 16009 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что ожидает утверждения от Кабинета министров программы развития украинского языка. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

“Надо, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации и с объяснением основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследование”, — сказал Кремень.

Кремень добавил, что офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства.

“Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за исполнением. Это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинского языка — это совсем другое”, — сказал чиновник.

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8 июля правительственным решением Тарас Кремень был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, который ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

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