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Чубаров назвав образливим порівняння заходів щодо захисту кримськотатарської мови з привілеями

Чубаров назвав образливим порівняння заходів щодо захисту кримськотатарської мови з привілеями

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Для кримських татар є образливим твердження суб’єкта конституційного подання щодо того, що заходи з захисту кримськотатарської мови є привілеями. Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав під час засідання Конституційного суду України щодо конституційності Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, передає кореспондент УНН.

“Норми, що передбачені для кримськотатарської мови в законі 2704, є вимушеними та пропорційними ситуації, в якій сьогодні знаходиться кримськотатарський народ та кримськотатарська мова. У своїх твердженнях суб’єкт конституційного подання порівнює передбачені законом інструменти, заходи та виокремлення, що спрямовані на захист кримськотатарської мови, з привілеями та вказує на нібито порушення принципу рівності. Такий підхід є не тільки помилковим, але й образливим для нас”, - сказав Чубаров.

Він зазначив, що мета правових норм - встановити такий режим, який може відродити кримськотатарську мову, яка протягом 50 років у часи СРСР була виключена з сфери дошкільної та шкільної освіти, телебачення і кінематографу.

“Ми розраховуємо на те, що завдяки нормам цього закону кримськотатарським вченим, освітянам, вихователям, вдасться на першому етапі витягнути, підняти стан кримськотатарської мови до рівня опанування нею усіма віковими категоріями кримських татар. Наступною метою правових заходів, передбачених в законі для кримськотатарської мови, - це функція захисту кримськотатарської мови від загрози зникнення в умовах світової глобалізації та динамічного внутрішьоукраїнського життя. Надання гарантії її розвитку у майбутньому, оскільки жодна держава у світі окрім України не зобов’язана піклуватися про збереження та розвиток кримськотатарської мови”, - додав Чубаров.

За його словами, від початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, політика Російської Федерації є репресивною і завдає шкоди кримськотатарському народу.

Нагадаємо, КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову.

Також нагадаємо, представник Президента в КСУ України Федір Веніславський заявив, що закон про мову стосується саме української, а не інших мов.

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