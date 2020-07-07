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Чубаров назвал оскорбительным сравнение мероприятий по защите крымскотатарского языка с привилегиями

Чубаров назвал оскорбительным сравнение мероприятий по защите крымскотатарского языка с привилегиями

Киев  •  УНН

 • 10495 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Для крымских татар является оскорбительным утверждение субъекта конституционного представления относительно того, что меры по защите крымскотатарского языка являются привилегиями. Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал во время заседания Конституционного суда Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает корреспондент УНН.

"Нормы, предусмотренные для крымскотатарского языка в законе 2704, являются вынужденными и пропорциональными ситуации, в которой сегодня находится крымскотатарский народ и крымскотатарский язык. В своих утверждениях субъект конституционного представления сравнивает предусмотренные законом инструменты, меры и выделения, направленные на защиту крымскотатарского языка, с привилегиями и указывает на якобы нарушение принципа равенства. Такой подход является не только ошибочным, но и оскорбительным для нас", - сказал Чубаров.

Он отметил, что цель правовых норм - установить такой режим, который может возродить крымскотатарский язык, что в течение 50 лет во времена СССР был исключен из сферы дошкольного и школьного образования, телевидения и кинематографа.

"Мы рассчитываем на то, что благодаря нормам этого закона крымскотатарским ученым, педагогам, воспитателям, удастся на первом этапе вытянуть, поднять состояние крымскотатарского языка до уровня освоения всеми возрастными категориями крымских татар. Следующая цель правовых мер, предусмотренных в законе для крымскотатарского языка, - это функция защиты крымскотатарского языка от угрозы исчезновения в условиях мировой глобализации и динамической внутреннеукраинской жизни. Предоставление гарантии его развития в будущем, поскольку ни одно государство в мире кроме Украины не обязано заботиться о сохранении и развитии крымскотатарского языка", - добавил Чубаров.

По его словам, с начала оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, политика Российской Федерации является репрессивной и наносит ущерб крымскотатарскому народу.

Напомним, КСУ начал рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

Также напомним, представитель Президента в КСУ Украины Федор Вениславский заявил, что закон о языке касается именно украинского, а не других языков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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