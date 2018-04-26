Языковая статья: Украина и Болгария подписали дорожную карту

"Мы очень ценим конструктивную позицию Болгарии по Закону "Об образовании" и рады, что наконец удалось подписать Декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии, изучать родной язык и учиться на нем", - заявила министр образования и науки Л.Гриневич.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна предоставить Венгрии юридические гарантии того, что новый закон об образовании, языковая статья которого вызвала беспокойство у Будапешта, не вступит в силу ранее 2023 года.

Ранее Украина пообещала Венгрии не поменять образовательную систему без согласования с нацменьшинствами.