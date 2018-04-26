Языковая статья: Украина и Болгария подписали дорожную карту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лилия Гриневич и Министр образования Болгарии подписали Декларацию по имплементации языковой статьи Закона "Об образовании" и гарантирования прав болгарского меньшинства. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МОН, передает УНН.
"Мы очень ценим конструктивную позицию Болгарии по Закону "Об образовании" и рады, что наконец удалось подписать Декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии, изучать родной язык и учиться на нем", - заявила министр образования и науки Л.Гриневич.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна предоставить Венгрии юридические гарантии того, что новый закон об образовании, языковая статья которого вызвала беспокойство у Будапешта, не вступит в силу ранее 2023 года.
Ранее Украина пообещала Венгрии не поменять образовательную систему без согласования с нацменьшинствами.