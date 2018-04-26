Мовна стаття: Україна і Болгарія підписали дорожню карту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лілія Гриневич та Міністр освіти Болгарії підписали Декларацію щодо імплементації мовної статті Закону "Про освіту" та гарантування прав болгарської меншини. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МОН, передає УНН.
“Ми дуже цінуємо конструктивну позицію Болгарії щодо Закону „Про освіту“ та раді, що нарешті вдалося підписати Декларацію про гарантування прав осіб, які належать до національної меншини Болгарії, вивчати рідну мову та навчатися нею”, — заявила міністр освіти і науки Л.Гриневич.
Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна повинна надати Угорщині юридичні гарантії того, що новий закон про освіту, мовна стаття якого викликала занепокоєння у Будапешта, не вступить в силу раніше 2023 року.
Раніше Україна пообіцяла Угорщині не міняти освітню систему без узгодження з нацменшинами.