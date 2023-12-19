Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"
Киев • УНН
Мост киевского метрополитена, соединяющий берега Днепра, нуждается в ремонте, что грозит частичным закрытием красной линии. Средства выделяются на оценку ремонта и потенциальное закрытие моста.
Мост Метро в Киеве, соединяющий левый и правый берега Днепра находится в аварийном состоянии. В связи с этим есть риск частичного закрытия "красной ветки" метрополитена. Это в эфире телемарафона сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, передает УНН.
Уже было известно два года, что мост Метро в таком уставшем состоянии, но только в этом году был забюджетирован его капитальный ремонт, или любые ремонтные работы, которые с этим связаны. Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост метро надо будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ, и если будет подтверждено, что он является аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, который соединяет два берега
Детали
По мнению Андрея Витренко, закрытие моста на "красной ветке" метро - это "апакалиптический" сценарий, потому что мостов в Киеве и так не хватает.
К тому же чиновник отметил, что мосты являются стратегическими объектами для передвижения не только граждан.
"У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны", - отметил он.
Напомним,
Киевский метрополитен не будет закрывать линию "Почайна - Тараса Шевченко" на плановые ремонты. Постоянный мониторинг гарантирует, что срочных ремонтных работ не понадобится.
В КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос УНН сообщили, что в настоящее время в киевском метро отсутствуют станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.
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Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"
Мост киевского метрополитена, соединяющий берега Днепра, нуждается в ремонте, что грозит частичным закрытием красной линии. Средства выделяются на оценку ремонта и потенциальное закрытие моста.
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