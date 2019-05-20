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Мосгорсуд признал законным продление ареста 4 украинским морякам

Мосгорсуд признал законным продление ареста 4 украинским морякам

Киев  •  УНН

 • 9535 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Московский городской суд признал законным продление срока ареста четырем из 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина и Сергея Чулиба о продлении им срока содержания под стражей на три месяца, до 24 июля 2019 года, оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - заявил судья.

При этом агенство уточнило, что заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Московский городской суд назначил судебные заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков на 20, 22 и 27 мая.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Напомним, 17 апреля суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам. В ЕС отреагировали, заявив об ожидании от России немедленного и безусловного освобождения украинских моряков.

Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

Решение международного трибунала по украинским морякам ожидается 25 мая.

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