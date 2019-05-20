Мосміськсуд визнав законним продовження арешту 4 українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту чотирьох з 24 українських моряків, затриманих в листопаді минулого року за незаконний перетин російського кордону в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Постанова Лефортовського районного суду Москви щодо обвинувачених Віктора Беспальченко, Володимира Варімеза, Владислава Костишина та Сергія Чуліба про продовження їм терміну утримання під вартою на три місяці, до 24 липня 2019 року, залишити без зміни, апеляційні скарги захисту - без задоволення", - заявив суддя.
При цьому агенство уточнило, що засідання пройшло в закритому режимі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Московський міський суд призначив судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на 20, 22 і 27 травня.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.
Як повідомляв УНН, в середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.
Рішення міжнародного трибуналу по українським морякам очікується 25 травня.