Суд в РФ рассмотрит апелляции по украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Московский городской суд назначил судебные заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков на 20, 22 и 27 мая. Об этом ранее сообщил адвокат из команды защитников моряков Николай Полозов, передает УНН.
20 мая в 11:00 ожидается заседание суда:
-
- Владислав Костышин
-
- Владимир Варимез
-
- Сергей Чулиба
-
- Виктор Беспальченко
-
20 мая в 14:30 ожидается заседание суда:
-
- Роман Мокряк
-
- Сергей Цыбизов
-
- Андрей Опрыско
-
- Евгений Семидоцкий
-
22 мая в 11:00 ожидается заседание суда:
-
- Владимир Терещенко
-
- Богдан Головаш
-
- Сергей Попов
-
- Андрей Шевченко
-
22 мая в 14:30 ожидается заседание суда:
-
- Вячеслав Зинченко
-
- Денис Гриценко
-
- Михаил Власюк
-
- Андрей Драч
-
27 мая в 11:00 ожидается заседание суда:
-
- Андрей Артеменко
-
- Андрей Эйдер
-
- Василий Сорока
-
- Олег Мельничук
-
27 мая в 14:30 ожидается заседание суда:
-
- Богдан Небылица
-
- Юрий Будзыло
-
- Владимир Лисовой
-
- Юрий Безъязычный
-
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Напомним, 17 апреля суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам. В ЕС отреагировали, заявив об ожидании от России немедленного и безусловного освобождения украинских моряков.
Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.
Решение международного трибунала по украинским морякам ожидается 25 мая.