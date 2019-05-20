Суд у РФ розгляне апеляції щодо українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Московський міський суд призначив судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на 20, 22 і 27 травня. Про це раніше повідомив адвокат з команди захисників моряків Микола Полозов, передає УНН.
20 травня об 11:00 очікується засідання суду:
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- Владислав Костишин
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- Володимир Варімез
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- Сергій Чуліба
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- Віктор Безпальченко
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20 травня о 14:30 очікується засідання суду:
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- Роман Мокряк
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- Сергій Цибізов
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- Андрій Оприско
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- Євген Семидоцький
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22 травня об 11:00 очікується засідання суду:
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- Володимир Терещенко
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- Богдан Головаш
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- Сергій Попов
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- Андрій Шевченко
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22 травня о 14:30 очікується засідання суду:
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- В'ячеслав Зінченко
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- Денис Гриценко
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- Михайло Власюк
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- Андрій Драч
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27 травня о 11:00 очікується засідання суду:
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- Андрій Артеменко
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- Андрій Ейдер
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- Василь Сорока
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- Олег Мельничук
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27 травня о 14:30 очікується засідання суду:
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- Богдан Небилиця
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- Юрій Будзило
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- Володимир Лісовий
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- Юрій Без'язичний
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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.
Як повідомляв УНН, у середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.
Рішення міжнародного трибуналу щодо українських моряків очікується 25 травня.