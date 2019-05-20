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Суд у РФ розгляне апеляції щодо українських моряків

Суд у РФ розгляне апеляції щодо українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Московський міський суд призначив судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на 20, 22 і 27 травня. Про це раніше повідомив адвокат з команди захисників моряків Микола Полозов, передає УНН.

20 травня об 11:00 очікується засідання суду:

  • Владислав Костишин
  • Володимир Варімез
  • Сергій Чуліба
  • Віктор Безпальченко

20 травня о 14:30 очікується засідання суду:

  • Роман Мокряк
  • Сергій Цибізов
  • Андрій Оприско
  • Євген Семидоцький

22 травня об 11:00 очікується засідання суду:

  • Володимир Терещенко
  • Богдан Головаш
  • Сергій Попов
  • Андрій Шевченко

22 травня о 14:30 очікується засідання суду:

  • В'ячеслав Зінченко
  • Денис Гриценко
  • Михайло Власюк
  • Андрій Драч

27 травня о 11:00 очікується засідання суду:

  • Андрій Артеменко
  • Андрій Ейдер
  • Василь Сорока
  • Олег Мельничук

27 травня о 14:30 очікується засідання суду:

  • Богдан Небилиця
  • Юрій Будзило
  • Володимир Лісовий
  • Юрій Без'язичний

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНН, у середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Рішення міжнародного трибуналу щодо українських моряків очікується 25 травня.

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