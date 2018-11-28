Москву всколыхнула массовая эвакуация ТЦ из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров эвакуировали в российской столице Москве. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "360", передает УНН.
"Людей не пускают в подземный переход к метро и в ближайшие дворы", - сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией около одного из ТЦ - "Мегаполис".
Эвакуация была проведена после звонков с угрозой взрыва, сообщили российским СМИ в экстренных службах.
Звонки с угрозой взрыва, как сообщается, поступили в пяти торговых центрах - "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум" и "Звездочка".
Сейчас идет проверка всех помещений торговых центров.
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