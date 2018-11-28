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Москву сколихнула масова евакуація ТЦ через загрозу вибуху

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Відвідувачів і персонал відразу кількох торгових центрів евакуювали у російській столиці Москві. Про це з посиланням на очевидців повідомляє "360", передає УНН.

"Людей не пускають у підземний перехід до метро і в найближчі двори", - повідомив співрозмовник видання, знайоме з ситуацією біля одного з ТЦ - "Мегаполіс".

Евакуація була проведена після дзвінків із погрозою вибуху, повідомили російським ЗМІ в екстрених службах.

Дзвінки з погрозою вибуху, як повідомляється, надійшли у п'яти торгових центрах - "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум" и "Звездочка".

Зараз йде перевірка всіх приміщень торгових центрів.

Нагадаємо, Канта у Росії назвали ворогом і облили його могилу фарбою.

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