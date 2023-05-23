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"Складывается впечатление, что риторика Запада на тему размеров ядерных арсеналов имеет единственную цель - оказать психологическое и военно-политическое давление на россию и Китай", - сказал Рябков в комментарии, опубликованном на сайте министерства. “За этим явно стоит патологическое желание очернить наши страны”.

Детали

На прошлой неделе на саммите G7 “Группа семи” призвала россию и Китай продемонстрировать большую прозрачность в отношении своих ядерных арсеналов, подобно шагам, предпринятым Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

В комментариях к документу заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков, ответственный за контроль над вооружениями министерства, заявил, что заявление отражает антироссийский и антикитайский тон группы.

москва назвала саммит G7 "инкубатором" антироссийской и антикитайской истерии.

Напомним

Китайский таблоид Global Times назвал G7 "антикитайским кружком" в понедельник, после того, как Пекин вызвал посла Японии. Китай раскритиковал США и Британию в ответ на заявления, сделанные на саммите G7 в Хиросиме на выходных