москва считает, что ядерная риторика G7 направлена, чтобы надавить на россию и Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Министерство иностранных дел россии заявило, что ядерная риторика “Группы семи” имеет одну цель - оказать психологическое, военное и политическое давление на москву и Пекин, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Складывается впечатление, что риторика Запада на тему размеров ядерных арсеналов имеет единственную цель - оказать психологическое и военно-политическое давление на россию и Китай", - сказал Рябков в комментарии, опубликованном на сайте министерства. “За этим явно стоит патологическое желание очернить наши страны”.
Детали
На прошлой неделе на саммите G7 “Группа семи” призвала россию и Китай продемонстрировать большую прозрачность в отношении своих ядерных арсеналов, подобно шагам, предпринятым Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.
В комментариях к документу заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков, ответственный за контроль над вооружениями министерства, заявил, что заявление отражает антироссийский и антикитайский тон группы.
москва назвала саммит G7 "инкубатором" антироссийской и антикитайской истерии.
Напомним
Китайский таблоид Global Times назвал G7 "антикитайским кружком" в понедельник, после того, как Пекин вызвал посла Японии. Китай раскритиковал США и Британию в ответ на заявления, сделанные на саммите G7 в Хиросиме на выходных