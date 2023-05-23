москва вважає, що ядерна риторика G7 спрямована, аби натиснути на росію та Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство закордонних справ росії заявило, що ядерна риторика “Групи семи” має одну мету ― вчинити психологічний, військовий і політичний тиск на москву і Пекін, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Складається враження, що риторика Заходу на тему розмірів ядерних арсеналів має єдину мету ― чинити психологічний і військово-політичний тиск на Росію і Китай", ― сказав Рябков в коментарі, опублікованому на сайті міністерства. “За цим явно стоїть патологічне бажання очорнити наші країни”.
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Минулого тижня на саміті G7 “Група семи” закликала росію та Китай продемонструвати більшу прозорість щодо своїх ядерних арсеналів, подібно до кроків, вжитих Сполученими Штатами, Великобританією та Францією.
У коментарях до документа заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, відповідальний за контроль над озброєннями міністерства, заявив, що заява відображає антиросійський і антикитайський тон групи.
москва назвала саміт G7 "інкубатором" антиросійської та антикитайської істерії.
Нагадаємо
Китайський таблоїд Global Times назвав G7 "антикитайським гуртком" у понеділок, після того, як Пекін викликав посла Японії. Китай розкритикував США і Британію у відповідь на заяви, зроблені на саміті G7 у Хіросімі на вихідних