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москва вважає, що ядерна риторика G7 спрямована, аби натиснути на росію та Китай

москва вважає, що ядерна риторика G7 спрямована, аби натиснути на росію та Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство закордонних справ росії заявило, що ядерна риторика “Групи семи” має одну мету ― вчинити психологічний, військовий і політичний тиск на москву і Пекін, повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата 

"Складається враження, що риторика Заходу на тему розмірів ядерних арсеналів має єдину мету ―  чинити психологічний і військово-політичний тиск на Росію і Китай", ― сказав Рябков в коментарі, опублікованому на сайті міністерства. “За цим явно стоїть патологічне бажання очорнити наші країни”.

Деталі 

Минулого тижня на саміті G7 “Група семи” закликала росію та Китай продемонструвати більшу прозорість щодо своїх ядерних арсеналів, подібно до кроків, вжитих Сполученими Штатами, Великобританією та Францією.

У коментарях до документа заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, відповідальний за контроль над озброєннями міністерства, заявив, що заява відображає антиросійський і антикитайський тон групи.

москва назвала саміт G7 "інкубатором" антиросійської та антикитайської істерії.

Нагадаємо 

Китайський таблоїд Global Times назвав G7 "антикитайським гуртком" у понеділок, після того, як Пекін викликав посла Японії. Китай розкритикував США і Британію у відповідь на заяви, зроблені на саміті G7 у Хіросімі на вихідних

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