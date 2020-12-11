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Москва отреагировала на признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Москва отреагировала на признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Киев  •  УНН

 • 14253 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой выходит за рамки международного права. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Это нарушение международного права. Есть соответствующие резолюции, есть миссии ООН по проведению референдумов в Западной Сахаре, чтобы ее население определило судьбу этой территории в ходе этого референдума. Все, что сейчас сделано американцами, — одностороннее решение, которое выходит абсолютно за рамки и международного права, и решений резолюции СБ ООН, за которые сами американцы голосовали”, — сказал он.

По словам Богданова, то, что арабские страны с Израилем наводят мосты, — “это все позитивно, и это можно поддержать”. “У нас у самих хорошие отношения с Израилем и с арабскими странами”, — подчеркнул он.

Однако, продолжил дипломат, необходимо, чтобы “не было попыток дружить против кого-то, потому что некоторые считают, что здесь есть антииранская подоплека”. “Естественно, чтобы это не было за счет интересов палестинского народа, чтобы не забыли о том, что не решена палестинская проблема”, — добавил он.

Замглавы МИД РФ также заявил, что Москва выступает за налаживание дипломатических отношений между Израилем и Марокко.

“Мы за то, что, конечно, налаживать связи надо. Тем более в Марокко всегда была большая еврейская община, контакты исторические и человеческие поддерживались и поддерживаются”, — сказал Богданов, комментируя тему нормализации дипотношений между Израилем и Марокко.

Дипломат обратил внимание на то, что некоторые израильские политические деятели были выходцами из Марокко, в частности бывший глава МИД Израиля Давид Леви.

Королевство установило дипломатические отношения с Израилем в 1994 году, после заключения договора Израиля с Иорданией. Однако 27 октября 2000 года отношения были разорваны в связи с началом Второй палестинской интифады.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко условились установить дипломатические отношения. По его словам, речь идет об “очередном историческом прорыве”. Позже король Марокко Мухаммед VI заявил, что считает переговоры между палестинской и израильской сторонами единственным способом урегулирования ближневосточного конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая во время церемонии зажжения первой свечи Хануки, заявил, что Израиль и Марокко будут усиленно работать, чтобы как можно скорее установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. “Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания”, — написал Трамп в Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

В распространенной пресс-службой Белого дома декларации отмечается, что США “признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары”.

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