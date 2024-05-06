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Еще один взрыв прогремел в Сумах
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState
В Сумах произошел взрыв
российские беспилотники направляются в Сумы
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине
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Еще один взрыв прогремел в Сумах
Еще один взрыв произошел в Сумах, Украина.
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине
российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской области. На местах инцидента работают все необходимые экстренные службы.
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет
В некоторых районах Харькова после полуночи отсутствует электроснабжение.
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет
В нескольких городах Сумской области, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState
Вражеская армия провела наступательную операцию к востоку от Стельмаховки, в результате чего посадка перешла в серую зону.
В Сумах произошел взрыв
В Сумах, Украина, прогремел взрыв.
российские беспилотники направляются в Сумы
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о движении вражеских беспилотников в направлении города Сумы.
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу
Соединенные Штаты приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за возможного израильского вторжения в Рафах в Газе.
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника
Ударные беспилотники противника представляют угрозу в Николаевской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БПЛА в Сумской области.