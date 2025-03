Москва відреагувала на визнання США суверенітету Марокко над Західною Сахарою

“Це порушення міжнародного права. Є відповідні резолюції, є місії ООН по проведенню референдумів в Західній Сахарі, щоб її населення визначило долю цієї території в ході цього референдуму. Все, що зараз зроблено американцями, — одностороннє рішення, яке виходить абсолютно за рамки і міжнародного права, і рішень резолюції РБ ООН, за які самі американці голосували”, — сказав він.

За словами Богданова, те, що арабські країни з Ізраїлем наводять мости, — “це все позитивно, і це можна підтримати”. “У нас у самих хороші відносини з Ізраїлем і з арабськими країнами”, — підкреслив він.

Однак, продовжив дипломат, необхідно, щоб “не було спроб дружити проти когось, тому що деякі вважають, що тут є антиіранське підґрунтя”. “Природно, щоб це не було за рахунок інтересів палестинського народу, щоб не забули про те, що не вирішена палестинська проблема”, — додав він.

Заступник голови МЗС РФ також заявив, що Москва виступає за налагодження дипломатичних відносин між Ізраїлем і Марокко.

“Ми за те, що, звичайно, налагоджувати зв’язки треба. Тим більше в Марокко завжди була велика єврейська громада, контакти історичні та людські підтримувалися і підтримуються”, — сказав Богданов, коментуючи тему нормалізації дипломатичних відносин між Ізраїлем і Марокко.

Дипломат звернув увагу на те, що деякі ізраїльські політичні діячі були вихідцями з Марокко, зокрема колишній глава МЗС Ізраїлю Давід Леві.

Королівство встановило дипломатичні відносини з Ізраїлем в 1994 році, після укладення договору Ізраїлю з Йорданією. Однак 27 жовтня 2000 року відносини були розірвані у зв’язку з початком Другої палестинської інтифади.

У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і Марокко домовилися встановити дипломатичні відносини. За його словами, мова йде про “черговий історичний прорив”. Пізніше король Марокко Мухаммед VI заявив, що вважає переговори між палестинською та ізраїльською сторонами єдиним способом врегулювання близькосхідного конфлікту. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи під час церемонії запалювання першої свічки Хануки, заявив, що Ізраїль і Марокко будуть посилено працювати, щоб якомога швидше встановити повноцінні дипломатичні відносини і налагодити пряме авіасполучення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив в четвер, що підписав декларацію про визнання суверенітету Марокко над Західною Сахарою. “Я підписав сьогодні декларацію про визнання суверенітету Марокко над Західною Сахарою. Серйозну, що викликає довіру і реалістичну пропозицію Марокко про автономію є єдиною основою для справедливого і міцного рішення для миру і процвітання”, — написав Трамп в Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations — a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

У поширеній пресслужбою Білого дому декларації наголошується, що США “визнають суверенітет Марокко над всією територією Західної Сахари”.