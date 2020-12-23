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Москва отреагировала на решение парламента Молдовы, вернувшее русскому языку статус "межнационального"

Киев • УНН

 • 15234 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Возвращение русскому статуса языка межнационального общения “имеет большое значение для стабильности Молдовы”. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УНН.

Москва отреагировала на решение парламента Молдовы, вернувшее русскому языку статус "межнационального"

Как заявила дипломат, несмотря на то что в 2018 году русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ “ограничены в вещании”, востребованность русского языка в Молдавии якобы не снизилась. “В той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, включая этнических русских, молдаван, украинцев, гагаузов, евреев, представителей других национальностей. Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования. В этой связи недавние решения парламента Молдовы имеют большое значение для внутриполитической стабильности республики”, — сказала она.

Захарова решила обратить внимание на заявления ЕС и Румынии по соответствующим решениям парламента Молдовы. “Сначала официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены “поспешно и непрозрачно”, а голосование проходило “без соблюдения необходимых парламентских процедур” при поддержке “лиц, причастных к коррупции”, — пояснила она. — Затем работу молдавских парламентариев раскритиковал представитель ЕС в Кишиневе, намекнув на ее взаимосвязь с международной финансовой помощью республике. Наконец, после утверждения законов МИД Румынии заявил, что они “негативно влияют на развитие Молдовы, ее финансовую стабильность и международный авторитет”.

“Призываем наших западных партнеров отказаться от политики двойных стандартов, навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства”, — сообщила Захарова.

Новый закон о языках обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики. Автором законопроекта выступила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Против инициативы ПСРМ выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, “Платформы “Достоинство и правда”, Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание. Президент Молдовы Игорь Додон подписал новый закон 18 декабря.

Русский язык в 2018 году потерял особый статус в Молдове, в стране его используют больше трети населения. Это произошло, когда прежний состав КС по запросу депутатов Либеральной партии признал устаревшим закон “О функционировании языков на территории Молдавской ССР”.

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