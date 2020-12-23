Москва відреагувала на рішення парламенту Молдови, яке повернуло російській мові статус "міжнаціональної"

Як заявила дипломат, незважаючи на те що в 2018 році російська мова була позбавлена статусу мови міжнаціонального спілкування, а російськомовні ЗМІ “обмежені в мовленні”, затребуваність російської мови в Молдові нібито не знизилася. “В тій чи іншій мірі російською мовою користується 80% населення країни, включаючи етнічних росіян, молдаван, українців, гагаузів, євреїв, представників інших національностей. Питання про статус російської мови важливе у контексті придністровського врегулювання. У зв’язку з цим недавні рішення парламенту Молдови мають велике значення для внутрішньополітичної стабільності республіки”, — сказала вона.

Захарова вирішила звернути увагу на заяви ЄС та Румунії щодо відповідних рішень парламенту Молдови. “Спочатку офіційний представник ЄС в Брюсселі звинуватив молдавських парламентаріїв в тому, що законопроекти були внесені “поспішно і непрозоро”, а голосування проходило “без дотримання необхідних парламентських процедур” за підтримки “осіб, причетних до корупції”, — пояснила вона. — Потім роботу молдавських парламентаріїв розкритикував представник ЄС в Кишиневі, натякнувши на її взаємозв’язок з міжнародною фінансовою допомогою республіці. Нарешті, після затвердження законів МЗС Румунії заявило, що вони “негативно впливають на розвиток Молдови, її фінансову стабільність і міжнародний авторитет”.

“Закликаємо наших західних партнерів відмовитися від політики подвійних стандартів, нав’язування вигідних їм політичних рішень на шкоду інтересам молдавських громадян і втручання у внутрішні справи суверенної молдавської держави”, — повідомила Захарова.

Новий закон про мови зобов’язує державних службовців на прохання громадян відповідати російською мовою, в тому числі письмово. Мовою діловодства в органах залишається державна мова. Громадянам країни гарантується право на освіту державною та російською мовами, також влада повинна створити умови для отримання освіти на мовах етносів, які проживають на території республіки. Автором законопроекту виступила найбільша в країні Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ). Проти ініціативи ПСРМ виступили депутати від проєвропейських Партії дії і солідарності, “Платформи “Гідність і правда”, Демократичної партії Молдови, які бойкотували це засідання. Президент Молдови Ігор Додон підписав новий закон 18 грудня.

Російська мова в 2018 році втратила особливий статус в Молдові, в країні її використовують більше третини населення. Це сталося, коли колишній склад КС за запитом депутатів Ліберальної партії визнав застарілим закон “Про функціонування мов на території Молдавської РСР”.