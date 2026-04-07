москва распространяет фейки из-за усиления связей Украины со странами Залива - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о фейках рф относительно украинских экспертов и обязательств по безопасности. москва пытается подорвать стратегическое сотрудничество региона.
россия активизировала дезинформационную кампанию на фоне укрепления отношений Украины со странами Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
По его словам, в москве негативно воспринимают рост роли Украины в регионе, в частности из-за ее опыта в сфере безопасности на фоне иранских атак.
В москве крайне расстроены стремительным укреплением связей Украины со странами Залива. Они понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил ее роль в регионе
Министр подчеркнул, что в ответ россия прибегла к информационным атакам.
Они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины. Распространяют фейки о том, что украинские эксперты пострадали, что Украина не выполняет своих обязательств. Мы ожидаем больше таких нелепостей в ближайшие недели
В то же время, по словам главы МИД, эти попытки не будут иметь успеха, поскольку партнеры хорошо понимают реальный вклад Украины.
Наши партнеры в Заливе прекрасно знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной защиты. Визит Президента Украины Владимира Зеленского заложил прочный фундамент для многолетнего сотрудничества
В МИД также расценивают действия россии как признак ее слабости.
Мы воспринимаем эту дезинформационную кампанию как доказательство того, что москва признает успех Украины и собственную неудачу
