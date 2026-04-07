москва распространяет фейки из-за усиления связей Украины со странами Залива - Сибига

россия активизировала дезинформационную кампанию на фоне укрепления отношений Украины со странами Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По его словам, в москве негативно воспринимают рост роли Украины в регионе, в частности из-за ее опыта в сфере безопасности на фоне иранских атак.

В москве крайне расстроены стремительным укреплением связей Украины со странами Залива. Они понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил ее роль в регионе - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что в ответ россия прибегла к информационным атакам.

Они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины. Распространяют фейки о том, что украинские эксперты пострадали, что Украина не выполняет своих обязательств. Мы ожидаем больше таких нелепостей в ближайшие недели - добавил он.

В то же время, по словам главы МИД, эти попытки не будут иметь успеха, поскольку партнеры хорошо понимают реальный вклад Украины.

Наши партнеры в Заливе прекрасно знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной защиты. Визит Президента Украины Владимира Зеленского заложил прочный фундамент для многолетнего сотрудничества - подчеркнул Сибига.

В МИД также расценивают действия россии как признак ее слабости.

Мы воспринимаем эту дезинформационную кампанию как доказательство того, что москва признает успех Украины и собственную неудачу - подытожил министр.

