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Москва подтвердила переговоры между российскими и американскими дипломатами в Стамбуле

Москва подтвердила переговоры между российскими и американскими дипломатами в Стамбуле

Киев • УНН

 • 1944923 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские и американские дипломаты провели переговоры по двусторонним отношениям на встрече в Стамбуле, сообщил в пятницу замминистра иностранных дел россии, передает УНН.

Детали

На встрече присутствовали руководители профильных ведомств, сообщил сергей рябков на мероприятии в Москве, добавив, что обсуждались "раздражители" в двусторонних отношениях.

Он сказал, что обе стороны также обсудили вопросы, связанные с визами и работой посольств.

Эта встреча, однако, не "сигнализирует о возобновлении диалога с США по основным вопросам", заявил рябков.

Он сказал, что россия по-прежнему открыта для прямых контактов с США, но добиться этого по-прежнему "трудно".

Для продолжения конструктивного диалога "должны быть созданы необходимые условия и любые возможные переговоры должны быть предметными", добавил он.

Представитель посольства США в Анкаре подтвердил встречу и сказал, что "высокопоставленный представитель Госдепартамента находился в Стамбуле, чтобы встретиться с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов".

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