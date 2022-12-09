Москва подтвердила переговоры между российскими и американскими дипломатами в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские и американские дипломаты провели переговоры по двусторонним отношениям на встрече в Стамбуле, сообщил в пятницу замминистра иностранных дел россии, передает УНН.
Детали
На встрече присутствовали руководители профильных ведомств, сообщил сергей рябков на мероприятии в Москве, добавив, что обсуждались "раздражители" в двусторонних отношениях.
Он сказал, что обе стороны также обсудили вопросы, связанные с визами и работой посольств.
Эта встреча, однако, не "сигнализирует о возобновлении диалога с США по основным вопросам", заявил рябков.
Он сказал, что россия по-прежнему открыта для прямых контактов с США, но добиться этого по-прежнему "трудно".
Для продолжения конструктивного диалога "должны быть созданы необходимые условия и любые возможные переговоры должны быть предметными", добавил он.
Представитель посольства США в Анкаре подтвердил встречу и сказал, что "высокопоставленный представитель Госдепартамента находился в Стамбуле, чтобы встретиться с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов".