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Москва підтвердила переговори між російськими та американськими дипломатами у Стамбулі

Москва підтвердила переговори між російськими та американськими дипломатами у Стамбулі

Київ • УНН

 • 1944925 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські та американські дипломати провели переговори щодо двосторонніх відносин на зустрічі у Стамбулі, повідомив у п'ятницю заступник міністра закордонних справ росії, передає УНН.

Деталі

На зустрічі були присутні керівники профільних відомств, повідомив сергій рябков на заході у Москві, додавши, що обговорювалися "подразники" у двосторонніх відносинах.

Він сказав, що обидві сторони також обговорили питання, пов'язані із візами та роботою посольств.

Ця зустріч, однак, не "сигналізує про поновлення діалогу зі США з основних питань", заявив рябков.

Він сказав, що росія, як і раніше, відкрита для прямих контактів зі США, але домогтися цього, як і раніше, "важко".

Для продовження конструктивного діалогу "мають бути створені необхідні умови і будь-які можливі переговори мають бути предметними", додав він.

Представник посольства США в Анкарі підтвердив зустріч і сказав, що "високопоставлений представник Держдепартаменту перебував у Стамбулі, щоб зустрітися з російськими співрозмовниками з вузького кола двосторонніх питань".

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