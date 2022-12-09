Москва підтвердила переговори між російськими та американськими дипломатами у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські та американські дипломати провели переговори щодо двосторонніх відносин на зустрічі у Стамбулі, повідомив у п'ятницю заступник міністра закордонних справ росії, передає УНН.
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На зустрічі були присутні керівники профільних відомств, повідомив сергій рябков на заході у Москві, додавши, що обговорювалися "подразники" у двосторонніх відносинах.
Він сказав, що обидві сторони також обговорили питання, пов'язані із візами та роботою посольств.
Ця зустріч, однак, не "сигналізує про поновлення діалогу зі США з основних питань", заявив рябков.
Він сказав, що росія, як і раніше, відкрита для прямих контактів зі США, але домогтися цього, як і раніше, "важко".
Для продовження конструктивного діалогу "мають бути створені необхідні умови і будь-які можливі переговори мають бути предметними", додав він.
Представник посольства США в Анкарі підтвердив зустріч і сказав, що "високопоставлений представник Держдепартаменту перебував у Стамбулі, щоб зустрітися з російськими співрозмовниками з вузького кола двосторонніх питань".