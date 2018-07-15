Москва и ее пятая колонна в Украине оказывают сопротивление автокефалии - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Москва, ее пятая колонна внутри Украины, а также некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, оказывают сопротивление предоставлению Церкви статуса автокефальной. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Тернопольской области, передает УНН.
"Автокефалия не является забота только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости, один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И в конце концов всей мировой геополитики. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна внутри Украины. Даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.