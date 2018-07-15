Москва і її п’ята колона в України чинять супротив автокефалії - Порошенко

“Автокефалія не є клопіт лише українських православних. Це є питання нашої української незалежності, один зі стовпів української держави, української нації, української національної безпеки. І в решті решт всієї світової геополітики. Тому і чинять такий шалений супротив Москва і її п’ята колона всередині України. Навіть деякі політики, яких прийнято вважати про-українськими, дозволяють собі передавати сигнали назовні, що мовляв, не варто поспішати з наданням автокефалії”, — сказав Порошенко.

Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.