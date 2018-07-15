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Москва і її п’ята колона в України чинять супротив автокефалії - Порошенко

Москва і її п’ята колона в України чинять супротив автокефалії - Порошенко

Київ • УНН

 • 18749 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Москва, її п’ята колона всередині України, і навіть деякі політики, яких прийнято вважати проукраїнськими, чинять супротив наданню церкві статусу автокефальної. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Тернопільській області, передає УНН.

“Автокефалія не є клопіт лише українських православних. Це є питання нашої української незалежності, один зі стовпів української держави, української нації, української національної безпеки. І в решті решт всієї світової геополітики. Тому і чинять такий шалений супротив Москва і її п’ята колона всередині України. Навіть деякі політики, яких прийнято вважати про-українськими, дозволяють собі передавати сигнали назовні, що мовляв, не варто поспішати з наданням автокефалії”, — сказав Порошенко.

Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

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