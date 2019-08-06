Московский суд назначил дату рассмотрения апелляций защиты украинских моряков - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Московский городской суд назначил дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков, пишет УНН со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.
“Московский городской суд назначил дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 17.07.2019 о продлении срока содержания под стражей”, — отметил Полозов.
Судебное заседание пока назначено по первой группе военнопленных моряков
“Судебное заседание состоится в Московском городском суде 16 августа 2019 года в 11:00, зал 327. После извещения защитников военнопленных украинских моряков из других групп о назначении судебных заседаний, информация будет размещена на данной странице”, — добавил адвокат.
Как сообщал УНН, российские СМИ сообщали, что украинских моряков могут отпустить под поручительство Денисовой до октября.